Dilma ganha apoio dos internautas com vetos do novo Código Florestal

SÃO PAULO - Internautas aprovaram os vetos da presidente Dilma Rousseff ao novo texto do Código Florestal, publicados no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, 18.

Para Clodoaldo Ramos Pontes, as decisões de veto foram de encontro aos interesses da bancada ruralista. "Dilma vetou a ganância dos ruralistas!", escreveu no Facebook. A opinião é compartilhada por Fernando Amorim no Twitter. "Parabéns a Presidenta Dilma, com seus propósitos firmes e sua altivez enfrentou os ruralistas com o veto parcial do código florestal".