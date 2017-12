Dilma disse ainda que quem aposta na crise, como alguns apostaram quatro anos atrás, "vai perder de novo".

"Agora nós vivenciamos a segunda onda dessa crise internacional, e nós, podem ter certeza, saberemos enfrentar essa experiência com mais sabedoria ainda e com melhores instrumentos", disse a presidente em evento no Palácio do Planalto para comemorar o Dia do Meio Ambiente e às vésperas da Rio+20.

"Nós sabemos que é possível enfrentar essa crise e continuar defendendo o desenvolvimento sustentável", acrescentou.

(Reportagem de Ana Flor e Maria Carolina Marcello)