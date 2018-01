Obama fala com Dilma por acordo 'ambicioso' sobre o clima

Os presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama conversaram nesta segunda-feira, 7, por telefone sobre a Cúpula do Clima de Paris e se comprometeram a trabalhar juntos por um acordo “ambicioso” sobre mudança climática até a conclusão do encontro, na próxima sexta-feira. Segundo nota divulgada pela Casa Branca, os dois governantes concordaram em permanecer em contato durante o andamento das negociações na capital francesa nesta semana.

“Ambos os líderes enfatizaram seu compromisso pessoal de alcançar um acordo sobre mudança climática ambicioso e seu interesse em trabalhar juntos para o êxito (do encontro)”, disse a nota da Casa Branca.

O combate à mudança climática é uma das prioridades de Obama, que pretende deixar um legado nessa área quando sair do governo, em janeiro de 2017. Mas o presidente enfrenta a oposição doméstica do Partido Republicano, que promete rejeitar qualquer tratado que seja apresentado ao Congresso com metas de redução de emissões que provocam o efeito estufa.

Por isso, Obama defende que o acordo a ser alcançado em Paris não tenha caráter legalmente vinculante em relação aos compromissos de corte de emissões dos países.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os americanos, apenas os mecanismo de verificação das promessas realizadas por cada governo deve ter caráter obrigatório. Nesse formato, o acordo não teria a natureza de um tratado internacional e poderia entrar em vigor sem a chancela do Congresso americano.

Voluntárias. Negociadores de países desenvolvidos e em desenvolvimento concordaram nesta segunda, em Paris, que nações emergentes farão “contribuições voluntárias” para ações de financiamento à adaptação às mudanças climáticas. O tema, uma das bandeiras dos Estados Unidos na 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-21), era até aqui um dos grandes pontos de controvérsia do rascunho do acordo que foi apresentado no sábado.

Pela Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC), os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm “responsabilidades comuns, mas diferenciadas”, em razão do histórico de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera - muito maior no caso de países ricos. Obter dos emergentes, como China ou Brasil, um sinal de boa vontade em relação às ações de financiamento era um dos pontos-chave da diplomacia americana em Paris.

Na noite desta segunda, o embaixador do Brasil em Washington, Luiz Alberto Figueiredo, informou que o ponto de entendimento sobre o tema está próximo.