A ONG Avaaz, uma organização que conta com 15 milhões de membros no mundo, publica na edição do jornal Financial Times desta sexta-feira, 22, um anúncio em que a presidente Dilma aparece como "Senhora dos Anéis". Na imagem, ela está ao lado de líderes como os presidentes Hugo Chávez, da Venezuela, e Vladimir Putin, da Rússia e do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron.

O objetivo da mensagem é chamar a atenção para o papel central da presidente na Rio+20 e pedir o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis. A organização pede mais investimentos em energia limpa até 2015.

Segundo a Avaaz, os negociadores elaboraram um texto 'perigosamente fraco', sem compromissos ou prazos. Dilma, anfitriã do encontro, tem o poder de reabrir discussões", diz a ONG.

"A presidente Dilma é a única mulher que pode fazer a ponte entre países desenvolvidos e subdesenvovidos para conduzir o mundo para longe da dependência dos combustíveis fósseis. Dilma ficará com as pessoas ou com os poluidores?', diz Ricken Patel, diretor executivo da Avaaz.