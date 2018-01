Dia Mundial do Meio Ambiente destaca ações individuais

A 180 dias da reunião que deve definir os rumos após o Protocolo de Kyoto, o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje, faz um chamado: "Seu planeta precisa de você - unido para combater as mudanças climáticas". Estabelecido durante a Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 1972, o dia tem o objetivo de sensibilizar a humanidade sobre as ameaças ambientais.

Neste ano, a proposta das Nações Unidas é que cada indivíduo desenvolva atitudes que possam ser aproveitadas pelas comunidades com o objetivo de recuperar o ambiente. "Essa temática foi explorada há alguns anos. Mas, em 2009, tem muito a ver com a reunião que vai definir os próximos passos pós-Kyoto", diz Haroldo Mattos de Lemos, presidente do Instituto Brasil Pnuma, o comitê brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

A Cúpula Mundial do Clima está marcada para dezembro, em Copenhague (Dinamarca), e deve criar um novo tratado climático para substituir o Protocolo de Kyoto, válido até 2012.

Na opinião de Lemos, do Pnuma, o tema deste ano para o Dia do Meio Ambiente representa um bom motivo para as pessoas refletirem sobre suas ações. "Se cada um se conscientizar sobre suas atitudes ambientais, a diferença vai ser muito grande", afirma ele.

Ações individuais

Aos 17 anos, Ana Claudia Cassanti é um exemplo de estudante preocupada com o ambiente. Ao lado de sua irmã gêmea e de outro colega do colégio Dante Alighieri, em São Paulo, ela tomou a dianteira na ideia de plantar mil mudas de árvores no Itaim Paulista, no ano passado. Agora, quer repetir a experiência e plantar mais 2 mil mudas em São Miguel, também na zona leste. O evento, que deve reunir mais de cem estudantes, está marcado para amanhã.

O projeto de Ana lhe rendeu uma vaga no programa Embaixadores do Clima, do Conselho Britânico. Em fevereiro, ela viajou para a Escócia, onde se encontrou com outros estudantes. "Pude ver o que cada um está fazendo para combater o aquecimento global", diz.

Outra atitude individual que sensibiliza para as questões climáticas é a do taxista João Batista Santos, de 45 anos. Ele criou o Eco Táxi, em que calcula a emissão de carbono de cada corrida e sugere ao passageiro pagar uma tarifa extra para ajudar a plantar uma árvore. "Uma hora nas ruas dá mais ou menos R$ 0,60", explica.