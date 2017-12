Dia Mundial de Ação Climática tem eventos no Brasil

Pelo menos 19 ações estão previstas para este sábado, 24, na cidade de São Paulo, como parte do Dia Mundial de Ação Climática, cujos participantes pretendem realizar cerca de 5 mil atos, entre passeatas e atividades educacionais, em mais de 170 países, num só dia, para chamar atenção para a questão da mudança climática e exigir, dos líderes mundiais, cortes nas emissões de CO2.

Lista de eventos em português

O dia de atividades foi articulado, via internet, pelo grupo 350.org, que tira o nome da concentração de dióxido de carbono na atmosfera - 350 partes por milhão (ppm) - considerada segura, por cientistas, em termos da estabilidade do clima terrestre. A concentração atual é de 385 ppm.

Participantes e organizadores de eventos locais são encorajados a enviar fotos e vídeos da mobilização para o site 350.org. Esse material será exibido em telões, em Nova York, a partir das 13h30 da tarde de sábado (horário de Brasília). Ações podem ser localizadas pelo site do movimento, que conta com uma versão em português.

Várias cidades brasileiras contam com eventos programados. Rio de Janeiro aparece na relação do site com nove, Brasília com quatro, Porto Alegre e Recife, com três cada.