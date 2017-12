Dia de hackers, protesto e reciclagem

Uma conferência mundial de jovens em defesa do ambiente, um encontro online de “hackers do bem”, preocupados com as vítimas de desastres naturais, e um protesto disfarçado de partida de futebol. Estas são algumas das atividades programadas nas principais cidades do País para comemorar neste sábado o Dia Mundial do Meio Ambiente:

1. Contra desastres

Neste sábado e domingo, São Paulo participará do Hackathon - Hackers Unidos por um Mundo Melhor. O evento online reunirá programadores de vários países para discutir problemas relacionados a desastres naturais. Alguns deles, americanos, criaram um aplicativo para iPhones com o botão I’m okay, para que pessoas de áreas afetadas por tragédias possam tranquilizar parentes. Os cerca de 60 participantes brasileiros vão se reunir na Fundação Getúlio Vargas (Rua Itapeva, 432, na Bela Vista, região central).

2. Poder jovem

Os Ministérios da Educação e do Meio Ambiente realizam em Brasília a conferência Vamos Cuidar do Planeta, para 400 jovens de 52 países. O evento segue até o dia 10, discutindo educação ambiental e a formação de líderes. Terá updates diários no site http://confint2010.mec.gov.br.

3. Lixo reciclável

Neste fim de semana, leve seu lixo reciclável a qualquer uma das 108 estações de reciclagem do grupo Pão de Açúcar e ganhe de presente uma ecobag.

4. Futebol engajado

O Greenpeace promove um jogo simbólico entre o Bancada da Motoserra Futebol Clube e o Florestas F.C. para protestar contra ameaças de mudança do Código Florestal em Brasília e no Rio (sábado) e no Recife (domingo). Quem vencerá, claro, é o time das florestas.

5. Regata

A ONG Núcleo Pró-Vela promove hoje regata ecológica na Represa Billings. Às 10h30, no km 25 da Estrada Pedreira Alvarenga.

6. Coleta de pilhas

O Projeto Recarga Verde encerra a campanha que recolheu 10 toneladas de pilhas e baterias em 25 escolas de São Paulo, com a participação de 30 mil alunos. O evento será realizado a partir das 9h no Parque da Juventude (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana).

7. HC

Até segunda-feira, o Hospital das Clínicas, zona oeste, vai incentivar a reciclagem. Entre 8 e 17h, postos vão coletar medicamentos vencidos.