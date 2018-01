Dez defensores da preservação do meio ambiente no Brasil

Nas mãos de quem está a proteção ao ambiente no Brasil? Certamente nas de algumas centenas, se não milhares, de pesquisadores, ambientalistas, ativistas que fazem da lida diária uma luta constante pela preservação. Carlos Peres Casal Padua Peter Crawshaw Ibsen Câmara Espalhados por todo o País, muitas vezes esses pesquisadores desenvolvem um trabalho que nem sempre ganha destaque. Para mostrar alguns desses projetos dedicados à defesa do ambiente no País, o Estado conta a história de dez desses pesquisadores e ambientalistas. Os escolhidos foram Carlos Peres, Peter Crawshaw, o casal Claudio e Suzana Padua, Adriana Mattoso, Adelmar Coimbra-Filho, Ibsen Gusmão Câmara, padre Paulo Bezerra, Maria Adelina de Sousa Chagas e Leopoldo Magno Coutinho. A partir desta página, você pode ouvir trechos das entrevistas concedidas à repórter Giovana Girardi por Peres, pelos Paiva, pelo almirante Ibsen e por Cranshaw, além lê-las e visitar os especiais anteriores do Estado sobre meio ambiente, tratando de biodiversidade, sustentabilidade, biomas brasileiros e emissões de CO2.