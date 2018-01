Devastação na Amazônia em maio supera média, diz Inpe

O desmatamento na Amazônia Legal, por corte raso ou degradação progressiva, atingiu 123 km² em maio. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com base em levantamentos feitos por meio de satélites do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter). A devastação na Amazônia Legal superou a média mensal de 65,7 km² registrada no trimestre de fevereiro a abril, período que compreendeu o último levantamento divulgado pelo Inpe, quando a área desmatada foi de 197 km².

Veja também:

A evolução do desmatamento na Amazônia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Conheça os biomas brasileiros

Segundo o Inpe, 62% da região permaneceu coberta pelas nuvens em maio, o que prejudicou a observação por meio das imagens de satélite. O levantamento mostra que do total desflorestado 61 km² estão no Mato Grosso, onde a melhor oportunidade de observação foi registrada no mês passado. Estados como o Amapá, Pará, Amazonas e Acre não puderam ser monitorados adequadamente, pois tiveram um alto índice de cobertura de nuvens no período.

Segundo o órgão, os dados de desmatamento de fevereiro a abril foram reunidos em base trimestral para assegurar uma melhor amostragem e melhor representatividade espacial das análises, por causa do período chuvoso, em que as oportunidades de observação e monitoramento são menores em relação ao período seco.