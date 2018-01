Desmate da Amazônia soma 247,6 km2 em outubro e novembro

O desmatamento da Amazônia somou 247,6 quilômetros quadrados em outubro e novembro do ano passado, uma queda na comparação com os 896 quilômetros quadrados de floresta que a Amazônia perdeu em outubro e novembro de 2008, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta terça-feira.

O Instituto informou ainda que a cobertura de nuvens na região da Amazônia Legal impediu a medição do desmatamento da floresta para o mês de dezembro do ano passado.

De acordo com o sistema Detecção do Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Inpe, a Amazônia perdeu uma área de 175,5 quilômetros quadrados em outubro do ano passado, contra 541 quilômetros quadrados um ano antes; e outros 72,1 quilômetros quadrados em novembro, contra 355 quilômetros quadrados um ano antes.

Nos dois meses analisados pelo Inpe, o Pará liderou o desmatamento da floresta.

Na segunda-feira, 1º, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, havia adiantado que os dados do Inpe apontariam queda "expressiva" no desmatamento da Amazônia em outubro e novembro na comparação anual.

"Os números sempre caem e vão continuar caindo", disse o ministro a jornalistas na segunda-feira.

O desmatamento da Amazônia é o fator que mais contribui para as emissões brasileiras de gases-estufa e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometeu com a meta de reduzir a destruição da floresta em 80% até 2020, como parte dos esforços do país de colaborar no combate às mudanças climáticas.