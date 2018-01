Desmatamento no Cerrado é o dobro da Amazônia, diz Minc

A área do Cerrado registrou entre 2002 e 2008 um desmatamento de 127,6 mil quilômetros quadrados, o correspondente a 6,3% deste bioma, informou hoje o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. Os dados foram captados por satélite, em um sistema semelhante ao trabalho que é desenvolvido na Amazônia, com o Prodes. Os números mostram que a média anual de desmatamento neste bioma no período foi de 21.260 quilômetros quadrados - o dobro do que é atualmente registrado na Amazônia.

"Vamos concentrar nossas ações na região do Cerrado. Não podemos ser um ministério de uma nota só", disse Minc, que anunciou um plano de ações para conter a devastação na região. O plano, composto por quase 80 medidas, vai ser colocado em consulta pública durante 30 dias.

O ministro avalia que o novo esforço vai desencadear uma resistência ainda maior do que a enfrentada no combate ao desmatamento na Amazônia. "Vai haver muita gritaria. Integrantes do agronegócio dizendo que o setor está ameaçado, mas é preciso preservar a água, preservar o clima", argumentou.

Minc observou, por exemplo, que metade do potencial hidrelétrico a ser explorado está no Cerrado. "Se a devastação próxima de áreas de bacias continuar, vai faltar água para irrigação, para hidrelétrica. O desenvolvimento do Brasil vai ficar ameaçado, não apenas os bichinhos da biodiversidade."

O plano de ação contará inicialmente com R$ 400 milhões do MMA, a serem aplicados até 2011. Entre as medidas estudadas está a criação de áreas de conservação. Num primeiro momento, estão previstas três unidades. A localização, no entanto, não foi divulgada pelo ministério. De acordo com números divulgados pelo ministério, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás e Bahia são os cinco Estados com maior desmatamento, em números absolutos. Maranhão, por exemplo, apresentou 23.144 quilômetros quadrados de desmatamento no período entre 2002-2008.

O ministério divulgou ainda uma lista com 60 municípios campeões em desmatamento no Cerrado. Juntos, eles respondem por um terço da área devastada. A cidade que registrou maior desmatamento foi Formosa do Rio Preto, na Bahia, com área devastada de 2040,07 quilômetros quadrados. Em seguida, vem a também baiana São Desidério, com 1571,4 quilômetros quadrados.