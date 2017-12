Desmatamento na Amazônia cai 27 km quadrados em maio, diz Inpe A Amazônia teve 1.096 quilômetros quadrados de sua área desmatada no mês de maio, informou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nesta terça-feira. O número é ligeiramente inferior ao registrado em abril, quando foram destruídos 1.123 quilômetros quadrados de floresta. Em maio, no entanto, a área que pôde ser vista pelo sistema Deter (Detecção do Desmatamento em Tempo Real) do Inpe foi maior, já que 46 por cento da área monitorada estava coberta por nuvens, contra 53 por cento em abril, Assim como no levantamento anterior, Mato Grosso foi o campeão de desmatamento na Amazônia Legal. Desta vez, no entanto, o Estado registrou queda de 19 por cento na área desmatada: 794 quilômetros quadrados em abril contra 646 quilômetros quadrados em maio. Já o Pará viu sua área desmatada saltar de 1,3 quilômetro quadrado em abril para 262 quilômetros quadrados em maio. Com isso, o Estado assumiu o segundo posto no ranking de desmatamento da Amazônia, deixando para trás Roraima, vice-campeão do desflorestamento em abril e que em maio registrou desmatamento de 97,9 quilômetros quadrados. "O aumento no Pará se explica pela área coberta por nuvens. Enquanto em abril apenas 11 por cento do Pará pôde ser visto pelos satélites, em maio a observação aumentou para 41 por cento da área do Estado", informou o Inpe em seu site. O Maranhão foi o quarto Estado que mais desmatou em maio, seguido de Amazonas, Acre e Tocantins. Os dados sobre o desmatamento da Amazônia serão comentados ainda nesta terça-feira pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que concederá entrevista coletiva nesta tarde em Brasília.