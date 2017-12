Desmatamento detectado no Pará cresce 91% em junho

O Pará quase dobrou seu índice de desmatamento entre maio e junho, com 499 km2 de área desmatada detectados pelo sistema de satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em seu levantamento mais recente, ante 262 km2 no mês anterior. Segundo o relatório do Inpe, o aumento pode ser explicado pela maior capacidade de observação neste mês - enquanto em maio apenas 41% do Pará pôde ser visto pelos satélites, em junho a observação aumentou para 75% da área do Estado. Histórico do desmatamento Amazônia perdeu 1,5 campo de futebol por minuto em junho Relatório do Inpe O segundo Estado com maior área desmatada detectada foi o mato Grosso, com 197 km2, contra 646 km2 no mês anterior, queda de 70%. No geral, o desmatamento na Amazônia caiu 20% em junho, na comparação com maio. De acordo com o relatório do Inpe, na maioria dos Estados não foi detectado desmatamento significativo. O instituto diz ainda que, pelo segundo mês consecutivo, seu sistema de detecção de desmatamento em tempo real, o Deter, mostrou "índice de acerto superior a 88%". O Deter se viu sob uma série de críticas a partir do início deste ano, principalmente por parte de políticos da região amazônica, depois que foram revelados erros em relatórios mais antigos.