Descobertas centenas de novas espécies em recifes australianos

Cientistas marinhos descobriram centenas de novas espécies animais nos recifes das águas australianas, incluindo corais brilhantes e crustáceos minúsculos, dizem resultados divulgados nesta quinta-feira, 18. As criaturas foram encontradas durante expedições conduzidas pela seção australiana da Creefs, um censo global dos recifes de coral que é um dos diversos projetos do Censo da Vida Marinha, um esforço internacional para catalogar toda a vida dos oceanos. O censo, um projeto de dez anos com publicação prevista para 2010, tem apoio de governos, divisões da ONU e organizações privadas. Os pesquisadores australianos realizaram três expedições, sendo duas nas águas das ilhas Lizard e Heron, parte da Grande Barreira de Coral, e uma no Recife de Ningaloo, na costa noroeste do país. Milhares de amostras foram coletadas durante as viagens de pesquisa, de três semanas cada, e que ocorreram entre abril e setembro. "As pessoas vêm trabalhando nesses lugares há muito tempo, e ainda há, literalmente, centenas e centenas de novas espécies que ninguém nunca coletou ou descreveu", disse Julian Caley, cientista do Instituto Australiano de Ciências Marinhas. Pesquisadores de diversos museus australianos já iniciaram a complexa tarefa de trabalhar com as amostras para fazer o registro genético e a taxonomia. A tarefa deverá levar anos.