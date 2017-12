Derramamento faz Austrália declara zona de catástrofe

As autoridades australianas declararam nesta sexta-feira, 13, zona de catástrofe a área de 60 quilômetros de praia no nordeste do país afetada por uma mancha negra de combustível, derramado esta semana por um navio mercante.

Ciclone faz navio derramar produto químico na Austrália

O primeiro-ministro Kevin Rudd prometeu ajuda federal para evitar uma catástrofe ambiental no estado de Queensland.

As ilhas de Moreton e Bribie e o sul do litoral de Sunshine têm suas areias cobertas por combustível, segundo a governante no estado, Anna Bligh, que disse que os efeitos do desastre são muito mais graves do que se acreditava.

O capitão do navio assegurou que tinham sido derramadas cerca de 30 toneladas de combustível, mas especialistas acreditam que a quantidade pode ser muito maior, de até 100 toneladas.

Além disso, o navio transportava 60 contêineres com nitrato de amônio, 31 dos quais caíram na água na quarta-feira devido aos efeitos de um ciclone que passava pela região.

Ainda não se sabe os efeitos que o derramamento do combustível e as 620 toneladas de nitrato de amônio possam ter para o ecossistema, disse um porta-voz da Agência de Proteção Ambiental.

Os serviços de emergência iniciaram na sexta-feira a limpeza da área, ajudados pela maré, que durante a noite passada conseguiu dispersar parte da enorme mancha.