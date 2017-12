Degelo impede pousos em bases da Antártida

A pista de pouso de Wilkins, que foi construída há quatro anos para abastecer três estações de pesquisa atualmente em operação na Antártida, está comprometida por conta do degelo causado pelo aquecimento global.

Para garantir um pouso seguro sobre o gelo, é necessário que a temperatura no local seja de pelo menos -5ºC. Ela custou cerca de R$ 96 milhões foi esculpida no gelo glacial.

Os cientistas apontam que a temperatura média na Antártida subiu 2ºC nos últimos 50 anos, um aumento três vezes maior do que o do resto do planeta. Com este problema, o abastecimento tem sido realizado por meio de navios.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.