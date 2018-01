Definidos finalistas do 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental

SÃO PAULO - Saiu a lista dos seis finalistas do 2.º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, realizado em conjunto com as palestras da Semana Estado de Jornalismo Ambiental no início de junho. Dois dos universitários são do Estado de São Paulo e os demais, da Bahia, Goiás, Paraná e Rio Grande do Norte. As reportagens seguiram o tema 'É possível crescer sem destruir o meio ambiente?'.

Os textos selecionados por jornalistas do Estadão para a próxima etapa do prêmio são de Edvan Lessa dos Santos (Universidade Federal da Bahia), Fernanda Ferreira Nunes (Universidade São Judas Tadeu-SP), Marina de Lima Cardoso (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Paulo Eduardo Palma Beraldo (Unesp-Bauru-SP), Roberta Costa Gonçalves de Almeida (PUC-PR) e Sarah Teófilo Marcelino (PUC-Goiás).

Pela classificação, os seis ganham uma viagem organizada pela Tetra Pak para visitar áreas florestais no Paraná e terão suas reportagens publicadas no portal www.estadao.com.br, na véspera da etapa final do concurso.

O grande vencedor será definido após uma rodada de entrevistas na sede do Estadão, no dia 22 de agosto, e receberá uma viagem para Austin, nos Estados Unidos, onde participará de um programa de estágio personalizado no Centro Knight para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas. A reportagem vencedora também será publicada na versão impressa do jornal.