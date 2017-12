Decepção eco-fashion na SPFW

Nesta quinta-feira começou o primeiro dia da semana de moda paulista, a São Paulo Fashion Week. Lá fui eu de backstage em backstage saber se algo sustentável ou eco-fashion vai rolar na coleção ou na passarela de algum estilista ou alguma marca, seja roupa, cenário, acessórios, enfim alguma luz verde no fim do túnel.

Confesso que neste primeiro dia fiquei bem desanimada e decepcionada com a falta de moda “verde”. Nada, gente, juro! Cá entre nós, o Fashion Rio não mostrou muita novidade verde ou sustentável também. Um coisinha aqui e outra ali. E só.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas nos resta torcer para que os próximos dias nos rendam mais frutos. Amanhã Iódice e Osklen prometem novidades sustentáveis. Vou estar lá para conferir.

A única referência à natureza nesta quinta-feira foram flores no cabelo, tanto da Erika Ikezili com chapéus loucos como na Rosa Chá. Dá uma olhada no vídeo do desfile da Erika.

* Alice Lobo é jornalista e escreve no blog Verdinho Básico