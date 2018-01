Década 2001-2010 é a mais quente já registrada, diz ONU

Este ano será "quase certamente" um dos três mais quentes já registrados, e a década 2001-2010 é sem dúvida o período de dez anos mais quente desde início dos registros, em 1850, diz a agência meteorológica das Nações Unidas.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), divulgados nas negociações climáticas da ONU, confirmam a tendência de aquecimento que vem perdurando há décadas, e que cientistas atribuem à poluição causada pelo homem, que aprisiona calor na atmosfera.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O secretário-geral da OMM, Michel Jarraud, disse que as temperaturas deste ano, compiladas até outubro, estão próximas do recorde. Dados de novembro e dezembro serão analisados no início de 2011, mas espera-se que revelem temperaturas um pouco abaixo do normal.

Ainda assim, existe uma "possibilidade significativa de que 2010 seja o ano mais quente", disse Jarraud.

Invernos frios na Europa - sem falar na neve antecipada e nas temperaturas gélidas que atingem o Reino Unido e parte do continente - fazem com que este esteja sendo o ano mais frio enfrentado pelos europeus desde 1996, mas o fato não está afetando a nédia global.

Os dois outros anos excepcionalmente quentes foram 1998 e 2005. Jarraud disse que os três anos estão separados por apenas 0,02º C.

Este ano assistiu a fenômenos climáticos surpreendentes, como a letal onda de calor que atingiu a Rússia, onde a temperatura superou os 38º C em Moscou.