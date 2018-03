Debate sobre lei de emissões gera crise na oposição australiana

O debate para a aprovação da nova legislação sobre as emissões de gases poluentes na Austrália gerou nesta terça-feira, 1, uma cisão dentro da oposição conservadora e uma mudança em sua liderança.

Veja também:

Greenpeace faz pedido a Lula em banner de 9 mil m²

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lula propõe verba de países ricos para proteção do clima

Dinamarca diz que ainda avalia proposta para cúpula

Saiba mais sobre pegada ambiental e emissões de CO2

Rumo à economia do baixo carbono

O mundo mais quente: mudanças geográficas devido ao aquecimento

Entenda as negociações do novo acordo

O novo líder da Coalizão Liberal é Tony Abbott, um parlamentar católico de 53 anos, contrário à pesquisa científica com células-tronco, aos casamentos entre homossexuais e às iniciativas de tentar fazer da Austrália uma república.

Na semana passada, seu antecessor, Malcolm Turnbull, demonstrou apoio ao chamado Esquema de Comércio (ETS) de gases poluentes, cujo objetivo é reduzir o volume de emissões entre 5% e 15% antes de 2020, em comparação com os níveis de 2000.

Se a lei for aprovada, as empresas afetadas pagarão a partir de julho de 2011 um total de 26 dólares australianos (US$ 23,2) por cada tonelada de emissões de dióxido de carbono.

Abbott anunciou que lutará contra a proposta, à qual chamou de "grande imposto", e indicou que rejeitará a legislação se não alcançar a votação no Senado.

A mudança na liderança da oposição conservadora representa um grave revés para o primeiro-ministro, Kevin Rudd, atualmente em visita oficial aos Estados Unidos, onde quer tratar o assunto do aquecimento global com o presidente Barack Obama antes da Conferência de Mudança Climática da ONU em Copenhague.

Rudd deseja que o ETS seja aprovado no Parlamento antes de viajar para a Dinamarca, mas os trabalhistas não têm maioria no Senado e precisam de mais sete votos para emplacar a lei.