Danos da mudança climática já estão aqui, diz a Casa Branca

Os efeitos danosos do aquecimento global já estão aqui e vêm piorando, adverte o primeiro relatório sobre o assunto emitido pelo governo de Barack Obama, na linguagem mais forte sobre a questão já usada por uma administração dos Estados Unidos.

O efeito estufa já produziu mais chuvas pesadas, a elevação de temperaturas e do nível dos mares, a retração acelerada de geleiras e mudança no fluxo de rios, de acordo com o documento liberado nesta terça-feira, 16, pelo conselheiro científico da Casa branca e outras importantes figuras do governo.

"Em alguns casos, já há sérias consequências", disse um dos coautores do trabalho, Anthony Janetos, da Universidade de Maryland. "Não é uma coisa teórica que vai acontecer daqui a 50 anos. Coisas estão acontecendo agora".

O documento da Casa Branca - um relatório sobre o estado do clima, exigido periodicamente pelo Congresso - não contém novas descobertas científicas. Mas pinta um quadro mais amplo e coeso do aquecimento global, nos Estados Unidos que os estudos e atualizações produzidos durante os mandatos de George W. Bush.

O ex-presidente acabou sendo forçado a divulgar um rascunho de relatório, por ordem judicial, no fim do ano passado.