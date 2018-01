Dálmata tem cria de 18 filhotes de uma só vez

No filme Os 101 Dálmatas, tudo começa com uma cria de 15 filhotes. No Reino Unido, a cadela Button, filha de um cão que "atuou" na continuação do famoso filme, teve 18 cãezinhos. Como não consegue amamentar todos os filhotes, Button está contando com o apoio e as mamadeiras preparadas por Adam Morley e sua família. Morley conta que alimenta vários filhotes diversas vezes por dia, porque Button não dá conta de todos. Por isso, a família têm se revezado e Adam conta que o turno das 3h da manhã costuma sobrar para ele. O número de filhotes, descoberto ainda durante a prenhez por meio de ultra-sonografias, levou os veterinários a realizar uma cesariana. Passado o parto espetacular, as preocupações dos donos agora são encontrar lares para os filhotes e garantir a alimentação da mãe, que atualmente come por 19.