Custo para conter vazamento no Golfo já supera US$ 1,6 bi

LONDRES - A companhia petrolífera britânica British Petroleum (BP) informou nesta segunda-feira, 7, que o custo de limpeza e contenção do vazamento de petróleo no Golfo do México já supera US$ 1,6 bilhão.

Em comunicado remitido à Bolsa de Valores de Londres, a companhia indicou que esse montante inclui ajudas aos estados do Golfo, assim como indenizações aos atingifos.

Segundo a BP, as últimas tentativas para controlar a situação no Golfo - após o acidente em uma de suas plataformas no mês de abril - permitiram recuperar 16,6 mil barris de petróleo em seus três primeiros dias de operação.

No sábado passado, em 24 horas foram recuperados 10.500 barris de petróleo, mas a BP espera que o ritmo desses trabalhos possa se acelerar nos próximos dias, acrescentou a nota.