Curso ensina vestir com consciência

O Instituto Ecotece organiza o curso Princípios do Vestir Consciente nos dias 9 a 12 de agosto. “O curso apresenta os conceitos do Vestir Consciente com base nos fundamentos do design sustentável, nas atualidades do mercado e nas experiências dos participantes, seguindo as diretrizes da metodologia desenvolvida pelo Instituto Ecotece“, explica o site oficial do programa.

Destinado a profissionais e alunos do mercado da moda e vestuário, a programação de 12 horas no total visa despertar a consciência e capacitar o participante para aplicar conceitos com base no desenvolvimento sustentável nas áreas da cadeia têxtil que ele integra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Ecotece, a metodologia de aprendizagem aborda o conteúdo por meio de conceitos, dinâmicas interativas e exercícios práticos em todas as aulas.

Princípios do Vestir Consciente será ministrado por Ana Cândida Zanesco, fundadora e presidente do Instituto Ecotece e responsável pela apresentação deste tema na Conferência Global de Têxteis Orgânicos na Califórnia (2007) e Portugal (2008). Para se inscrever, clique aqui.

Veja abaixo o vídeo sobre o curso com depoimentos de quem já o fez.

* Alice Lobo é jornalista e escreve no blog Verdinho Básico.