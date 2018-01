Cúpula inédita entre mulheres chefes de Estado será realizada na Rio +20

BRASÍLIA - O escritório brasileiro da ONU-Mulheres anunciou nesta quinta-feira, 31, que em 21 de junho será realizada no Rio de Janeiro a primeira Cúpula feminina de Chefes de Estado pelo Futuro das Mulheres, dentro da Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20.

Segundo a ONU-Mulheres, agência das Organizações Unidas em defesa aos direitos femininos, essa será a primeira vez na história que primeiras-ministras e mulheres que são chefes de Estado e presidentes "se reúnem para fazer um apelo em favor de ações concretas para a integração plena das mulheres ao desenvolvimento sustentável".

A organização informou por meio de uma nota oficial que até agora confirmaram sua presença a brasileira Dilma Rousseff, anfitriã da Rio+20, e as presidentes da Argentina, Cristina Kirchner, e da Costa Rica, Laura Chinchilla.

Além disso, estarão presentes as primeiras-ministras de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, e Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, assim como as presidentes da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf (vencedora do Nobel da Paz e m2011), e da Lituânia, Dalia Grybauskaité.

O debate será coordenado pela ex-presidente chilena Michelle Bachelet, diretora-executiva de ONU-Mulheres, que participará de diversas atividades sobre gênero realizadas na conferência Rio+20. Entre elas, a principal será um Fórum de Mulheres Líderes pela Igualdade de Gênero, o Poder da Mulher e o Desenvolvimento Sustentável, que será realizada de 19 a 21 de junho.