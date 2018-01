Cúpula do clima 'não dará todas as respostas' para fechar tratado, diz ONU

KONIGSWINTER - O responsável da ONU sobre mudança climática, Yvo de Boer, afirmou nesta segunda-feira, 3, que a Cúpula de Cancún, no final do ano, "não dará todas as respostas" necessárias na luta contra o aquecimento global, mas abrirá caminho para uma solução que não será "nem suficiente, nem definitiva, nem suficientemente boa".

Veja também:

Mostra em SP revela danos do efeito estufa em povoado

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corte de 30% de CO2 custaria à UE mais 33 bi de euros

Glossário sobre o aquecimento global

Rumo à economia do baixo carbono

Ex-reitor de Princeton vai comandar revisão de painel climático da ONU

De Boer assinalou que o tratado legal não será possível até que os países comprovem "que existe um sistema viável" e o referendem. "Se não, seria como pedir-lhes que assinassem um cheque em branco", argumentou.

Segundo o dirigente da ONU, é preciso fortalecer as "relações de confiança" entre os membros das Nações Unidas danificadas após a cúpula climática de Copenhague.

No segundo dia do "Diálogo Climático de Petersberg", que ocorre até esta terça-feira em Königswinter, na Alemanha, Boer disse que o processo negociador "ficou seriamente prejudicado" depois que vários países criticassem sua exclusão do diálogo e defendeu por intensificar a confiança e a transparência do processo.

O "Diálogo Climático de Petersberg", que foi aberto neste domingo pela chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente mexicano, Felipe Calderón, prevê impulsionar o diálogo internacional sobre a redução de emissões poluentes com 45 delegações ministeriais diante da próxima Cúpula do Clima, em Cancún (México).

Apesar do objetivo da ONU de que em Cancún surja um tratado vinculativo de redução de emissões, que substitua o Protocolo de Kioto uma vez este expira em 2012, Boer se mostrou cauteloso e defendeu por um pacto que permita seguir trabalhando e aumentando os objetivos de redução.