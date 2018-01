Culpa pelo vazamento de óleo não é da BP, diz presidente da petrolífera

Associated Press

NOVA ORLEANS - O presidente da petrolífera britânica BP afirmou nesta segunda-feira, 3, que a companhia não é a responsável pelo vazamento de óleo provocado pela explosão de uma plataforma de exploração na última passada no Golfo do México.

Veja também:

Vazamento de óleo pode ser desastre sem precedentes, afirma Obama

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Limpeza custa US$ 6 milhões ao dia

Mancha de petróleo triplicou nos últimos dias, dizem cientistas

Galeria de fotos do vazamento no Golfo do México

"O equipamento de perfuração e os procedimentos que falharam e provocaram o vazamento pertencem à empresa Transocean", afirmou o executivo. Porém, Hayward reiterou que a BP assumirá toda a responsabilidade e custos de limpeza do vazamento.

Em entrevista à rede televisiva BBC, Hayward disse que a atuação de equipes da BP está ajudando a reduzir a quantidade de óleo que alcança a superfície. A utilização de produtos químicos próxima ao poço de petróleo subterrâneo é uma das ações mais efetivas no combate ao vazamento no Golfo do México, nos Estados Unidos.

O presidente da BP explicou que dispersores químicos estão sendo ejetados junto ao óleo em uma determinada profundidade no oceano. "Estamos obtendo um resultado significativo na redução de óleo que chega à superfície", disse Hayward.