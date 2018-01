Cristo Redentor inaugura iluminação ecológica em 2011 O Cristo Redentor, no Rio, ganhará, a partir de 2011, um novo projeto de iluminação, baseado em eficiência energética. O contrato de oficialização do novo projeto será assinado na terça-feira entre a fabricante de sistemas de iluminação Osram e a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo patrimônio religioso.