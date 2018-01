Cresce chance de novo El Niño no Pacífico

Esse fenômeno natural, um aquecimento das águas no leste do Pacífico, gera fortes secas na Austrália, entre outros transtornos climáticos no mundo todo.

Em nota, a agência disse que "os modelos climáticos internacionais estão agora prevendo um aquecimento do oceano Pacífico" e que "a média das previsões de cada um desses cinco modelos indica que as condições do El Niño sejam estabilizadas até a primavera meridional."

"Com esta maior previsibilidade e uma melhor concordância entre as previsões, a probabilidade de desenvolvimento de um El Niño em 2009 é agora muito mais alta do que há um mês, e significativamente maior do que a probabilidade climatológica de cerca de 20 por cento."

A perspectiva de uma primavera mais seca pode reduzir as previsões para a safra australiana de trigo de 2009/10, que está sendo plantada atualmente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estimativa atual é de 21-23 milhões de toneladas, basicamente igual às 21,4 milhões de toneladas colhidas na safra 2008/09, a melhor nos últimos quatro anos, depois das chuvas que interromperam uma prolongada seca em partes do leste da Austrália. O país é o quarto maior exportador de trigo.

Os meteorologistas disseram que o Índice de Oscilação Meridional manteve-se neutro, mas numa "fase de rápido aquecimento". Esse índice mostra as diferenças de pressão atmosférica entre Darwin, no norte da Austrália, e o Taiti, no centro do Pacífico.

As temperaturas da superfície marinha continuaram subindo em todo o oceano e agora estão cerca de 0,5C acima da média, disse o relatório.

"Abaixo da superfície, as temperaturas no oceano Pacífico equatorial estão mais altas que a média em 2-3C em grande parte da bacia", acrescentou a nota.

Quando o El Niño aquece o leste do oceano, a umidade resultante se desloca ainda mais a leste, provocando secas no oeste do Pacífico e na Austrália. O fenômeno contrário se chama La Niña.