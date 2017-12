Cota para pesca de atum azul será reduzida em 2010

A Comissão Internacional para a Conservação de Atuns anunciou nesta segunda-feira, 16, que 45 países entraram em acordo para reduzir a pesca do atum azul a partir de 2010. Segundo especialistas, o atual ritmo da captura da espécie poderia provocar sua extinção em algumas décadas. O anúncio foi feito após convenção internacional realizada pela entidade no Recife, em Pernambuco.

Um representante da União Europeia afirmou que a decisão atinge os países do bloco, Estados Unidos e Japão, que deverão limitar a pesca do atum azul em 13,5 mi toneladas em 2010.

Criada no Brasil, a Comissão Internacional para a Conservação de Atuns surgiu para regular a pesca da espécie, mas nos últimos anos não conquistava resultados expressivos. Apesar da queda de 28,5 mil toneladas para 22 mil toneladas em 2009, cientistas alertam que a cota ainda está 7 mil toneladas acima do limite projetado para evitar a extinção do atum azul.