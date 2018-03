Corrupção dificulta solução para mudança climática, alerta ONG

A corrupção, um grave problema em muitos países em desenvolvimento, contribui com a escassez de água e dificulta ainda mais a busca para uma solução para a mudança climática, denunciou nesta terça-feira, 8, a ONG Transparência Internacional, em Copenhague.

O organismo advertiu, na abertura da Cúpula das Nações sobre a Mudança Climática (COP15), que há casos de corrupção na perfuração de poços rurais na África Subsaariana, na construção de centrais de tratamento de águas em zonas urbanas na Ásia e nas usinas hidrelétricas na América Latina.

A ONG lembrou que, após as inundações na Índia em 2005, funcionários e empresas do estado de Bihar foram acusados de ter desviado cerca de US$ 2,5 milhões de fundos americanos de emergência.

Já nos EUA, US$ 2 bilhões destinados à ajuda humanitária para as vítimas do furacão Katrina também foram desviados.

A Transparência Internacional alertou que se esse padrões de conduta forem mantidos, a mudança climática pode mudar fundamentalmente o fluxo das chuvas e dos rios, aumentar o nível do mar e colocar em risco o abastecimento de água em muitas regiões.

A ONG também previu que "o mundo terá com mais frequência tempestades catastróficas, inundações e secas de incalculáveis consequências para a humanidade".

Acrescentou que o risco de corrupção sob essas condições é muito alto, dada a competição que passa a existir sobre os recursos hídricos e que, para enfrentar este problema, é preciso sincronizar a luta contra a corrupção, a preservação da água e a proteção do meio ambiente, tanto em nível nacional quanto internacional.