Corrida de lesmas é atração em jogos alternativos no País de Gales

Uma pequena cidade no País de Gales, Llanwrtyd Wells, está sediando os Jogos Alternativos Mundiais. Entre os esportes mais populares está a corrida de biga romana e o caiaque com banheira. Mas um dos eventos mais tradicionais é a corrida de lesmas, parte dos jogos infantis.

No total, são 35 eventos durante duas semanas, com medalhas de ouro, prata e bronze. E os jogos atraem cobertura na televisão e competidores do mundo todo, que participam da corrida em marcha a ré, ou a corrida carregando uma mulher nas costas, modalidade incluída pela primeira vez em 2012 nos Jogos Alternativos do País de Gales.

