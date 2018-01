COP-10: Ambientalistas defendem moratória para projetos de geoengenharia

"É absolutamente inapropriado que um punhado de governos de países industrializados optem pela geoengenharia sem a aprovação do resto do mundo", defende Pat Mooney, da organização de advogados ETC Group, com base no Canadá. "Eles não deveriam proceder com esses experimentos ou com seus desenvolvimentos sem o consenso da ONU."

Alguns grupos de conservação também afirmam que a geoengenharia é um dispositivo que alguns governos e empresas utilizam para deixar de tomar medidas que de fato diminuam as emissões de carbono. O painel do clima da ONU afirma que a geoengenharia será parte do seu próximo relatório em 2013. Refletores Solares Alguns dos projetos de geoengenharia propostos incluem: - A fertilização dos oceanos. Grandes áreas são aspergidas com ferro e outros nutrientes para, artificialmente, estimular o crescimento de fitoplâncton, que absorve o dióxido de carbono. Esse projeto pode provocar proliferação de algas tóxicas e matar peixes e outros animais. - Pulverizar a atmosfera com água do mar para aumentar a refletividade e a condensação de nuvens, que assim mandariam mais luz solar de volta para o espaço. - Colocar trilhões de pequenos refletores solares no espaço para cortar a quantidade de luz que alcança a Terra. - Vulcões artificiais. Pequenas partículas de sulfato e outros materiais são lançadas à estratosfera para refletir a luz do sol, simulando o efeito de uma erupção vulcânica. - Captura e armazenamento de carbono. Esse projeto é apoiado por um grande número de governos, e envolve a captura de CO2 de estações de energia, refinarias e poços de gás natural, para posteriormente bombeá-lo para camadas subterrâneas. Mooney afirma que a COP-10, da Convenção da Diversidade Biológica (CBD) da ONU, deveria expandir a moratória na fertilização dos oceanos, acertada em 2008, para todos os projetos de geoengenharia, apesar de a proposta ter encontrado resistência de alguns países, inclusive o Canadá, no início deste ano. O país afirmou, em Nagoya, que iria trabalhar junto às resoluções da CBD. "O Canadá está preocupado simplesmente com a falta de clareza na definição das atividades que se caracterizam por 'geoengenharia'", declarou a chefe da delegação canadense em Nagoya, Cynthia Wright. "Nós partilhamos da preocupação da comunidade internacional sobre os potenciais impactos negativos e estamos dispostos a trabalhar junto à CBD para evitá-los." Ambientalistas dizem que a geoengenharia vai contra o foco das discussões de Nagoya, que buscam novas medidas para proteger a natureza até 2020, como aumentar o número de terras e áreas marinhas protegidas, reduzir a poluição e fiscalizar a pesca. "Nós estamos definitivamente a favor da pesquisa em geoengenharia, em todos os seus campos, mas não ainda de sua implementação. Ainda é muito perigoso. Nós não sabemos quais serão seus efeitos", declarou François Simard, do grupo de conservação IUCN. "O que precisamos fazer para combater as mudanças climáticas é conservar a natureza, e não tentar transformá-la."