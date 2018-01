Coordenador de Meio Ambiente da Copa 2014 defende manejo dos parques nacionais

Durante o painel “Sociobiodiversidade e Copa 2014 - Oportunidades e desafios”, que aconteceu nesta sexta-feira, o coordenador da Câmara de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Copa, Claudio Langone, ressaltou a necessidade de reestruturar os planos de manejo dos parques nacionais brasileiros, especialmente para os que ficam próximos às cidades-sede.

“Com certeza, os visitantes estrangeiros que estiverem aqui vão querer conhecer a diversidade do bioma brasileiro, sobretudo nas regiões mais próximas às sedes”. Langone explicou que as cidades de Manaus e Cuiabá, por exemplo, foram duas das selecionadas para sediar os jogos justamente pela proximidade com a Amazônia e o Pantanal, respectivamente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“No Pantanal, por exemplo, está ocorrendo um problema de escassez de peixes. Uma solução seria proibir a pesca até 2014. Em anos normais, essa seria uma decisão muito difícil, mas com o carimbo da copa do mundo, pode se viabilizar.”