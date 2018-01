Contra calor, animais do Zoológico de SP ganham sorvete e 'mangueiradas'

Não são só os humanos que querem tomar sorvete e ter um ar-condicionado que funcione nesses dias de calor intenso na capital. Animais do Zoológico de São Paulo têm se refestelado com picolés de frutas e “mangueiradas” de água fresca. Já o aquário de Santo André teve de trocar o sistema de refrigeração para baixar a temperatura da água.

Nesta terça-feira, 11, no zoo, chimpanzés se divertiam com sucos congelados de frutas, sorvetes de gelatina e outros com pedacinhos de fruta. Já os orangotangos ganham o geladinho com uva passa no meio, a frutinha preferida deles.

No tanque oceânico de Santo André, onde ficam o tubarão e as raias, foi necessário substituir o trocador de água. A temperatura na água estava ultrapassando os 31°C e foi necessária a troca do aparelho.

A temperatura muito alta pode provocar até problemas na tireoide dos tubarões. Agora, os peixes estão mais fresquinhos, nadando a 26°C.

Próximos dias. Segundo a empresa Climatempo, uma forte frente fria começa a influenciar a Região Sul do Brasil hoje e deve chegar na sexta-feira ao litoral de São Paulo. Com o bloqueio da atual massa seca, a expectativa é de que ocorram temporais. Para a capital, o calor deverá dar uma trégua, pois a previsão é de máxima de 27°C.

A frente fria, segundo previsão, pode iniciar o rompimento do bloqueio atmosférico e permitir que outras frentes cheguem ao Centro-Sul, trazendo a chuva e baixando a temperatura.