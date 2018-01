Conheça de perto os insetos vampiros, que veem humanos como comida

A ciência os conhece como hematófagos, mas Hollywood os chamaria de vampiros. A galeria mostra insetos e outras classes de animais que ganham a vida se alimentando do sangue de outras espécies, geralmente de maior porte. Entre os alvos preferidos estão os humanos.

Essa forma de se alimentar, à primeira vista, parece reprovável, mas do ponto de vista evolutivo faz sentido. O sangue contém uma grande quantidade de nutrientes, é facil de digerir e permite que pequenos animais se alimentem de presas maiores.

O perigo de ser picado por um destes bichos não está no fato de perder alguns mililitros de sangue, mas no risco de contrair doenças. Os insetos mostrados aqui podem transmitir dengue, alergia, febre amarela e doença do sono, entre outros males.

