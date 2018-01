Conheça 10 bichos que parecem ter sido 'pintados à mão' pela natureza

Criaturas exibicionistas

Seja por mimetismo, advertência, camuflagem ou acasalamento, há várias razões pelas quais alguns animais são particularmente coloridos.

A vívida coloração facial do mandril masculino, por exemplo, é usada como demonstração de ameaça entre os membros do grupo. As fêmeas e os jovens têm um focinho azul mais apagado. O mandril é o mamífero mais colorido do reino animal.

Outros têm coloração chamativa, que os torna cobiçados, como besouro da espécie Buprestidae, cujo brilho metálico o torna altamente valorizado por colecionadores de insetos.