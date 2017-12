Confira 5 aplicativos que contribuem para o consumo sustentável

Viver em comunidade, aproveitar as habilidades de cada indivíduo da forma mais eficiente possível e promover trocas em que o consumo se torne renovável, sem uso excessivo de matéria prima e sem gerar novos resíduos, são alguns dos preceitos de uma economia sustentável. Alguns aplicativos e sites de serviços compartilhados, como o Uber - que foi exemplo para o nascimento de várias iniciativas do tipo -, ajudam a usar o que já está em curso e a reduzir o consumo de novos produtos, que trariam mais custos e demanda em manufatura, causando mais danos ao meio ambiente e estimulando o desperdício. Confira abaixo alguns aplicativos que se tornaram bons aliados dos servidores e consumidores na hora de usar um produto ou serviço de forma sustentável.

1 - Tem Açucar

Plataforma de empréstimos de objetos entre pessoas da mesma localidade com o intuito de reutilizá-los. O usuário deve se cadastrar no site ou no aplicativo, indicar o raio de distância das pessoas com quem deseja interagir e informar o objeto que precisa. Quem tiver o item citado, não estiver usando-o e puder fazer o empréstimo precisa apenas responder à mensagem colocando as condições de uso, com prazo de devolução e local de encontro para o empréstimo. O serviço é gratuito. http://www.temacucar.com/

2 - Zazcar

O modelo de carsharing permite que várias pessoas usem o mesmo veículo, sem a necessidade de se comprar um carro. Os clientes da plataforma, com site e aplicativo, podem escolher onde retirar o veículo em um dos cerca de 50 pontos da cidade e pagar por hora e quilometragem. Combustível e seguro já estão inclusos. http://www.zazcar.com.br

3 - Moovit Carpool

O aplicativo que ajuda cidadãos com informações de mobilidade urbana também tem sua versão de carona solidária, que conecta pedestres e motoristas com um mesmo trajeto. O valor da viagem é calculado pelo aplicativo, pago diretamente na conta do motorista, que reduz seus custos com a carona ao pedestre. http://www.carpool.moovitapp.com/ptbr

4 - Bliive

Plataforma que promove o intercâmbio de habilidades e atividades de mútuo interesse, sem cobrar nada, como uma simples troca de favores . O usuário cadastra uma atividade da qual outras pessoas podem participar gratuitamente, como uma aula de violão. Em troca, ganha créditos para participação em outras atividades oferecidas no aplicativo. https://bliive.com/

5 - Livra Livro

Site que permite encontrar e trocar livros. O usuário deve se cadastrar e informar quais livros tem para trocar e quer adquirir. Realizando o envio de um livro, ganha-se créditos para outras trocas. https://livralivro.com.br