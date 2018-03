Conferência do clima entra em sua fase decisiva

A expectativa em torno da maior conferência diplomática da história aumentou ontem, conforme a abertura oficial da reunião de ministros, chamada de segmento de alto nível, aproxima-se. Enquanto personalidades como o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, alertavam para a oportunidade de "mudar os rumos da história", as consultas diplomáticas se multiplicavam.

Fora da conferência, Barack Obama (EUA), Nicolas Sarkozy (França), Gordon Brown (Inglaterra) e Angela Merkel (Alemanha) discutiram em videoconferência de 50 minutos os rumos do acordo. Em Paris, os chefes de Estado da França e da Etiópia anunciaram uma concertação entre a União Europeia e a Africana em torno de propostas comuns - o que pode garantir a sobrevivência de Kyoto, condição do G77, grupo do qual o Brasil faz parte. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.