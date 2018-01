Concurso premia os melhores fotógrafos alemães de natureza

A foto "Toad Migration" (Migração de Sapo, em tradução livre), do fotógrafo alemão Klaus Tamm, foi a grande vencedora do GDT Nature Photographer of the Year 2012, concurso realizado pela Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, a Sociedade de Fotógrafos Alemães de Animais.

Tamm registrou a imagem ao tentar salvar sapos que atravessavam uma estrada. "O animal se movia muito devagar por conta da noite fria e eu consegui uma foto com o farol do carro em que estava".

"A superfície molhada da estrada com seus reflexos ajudou a formar uma boa composição", disse o fotógrafo.

Neste ano, o concurso recebeu 3252, enviadas por 225 membros da sociedade.

O concurso é dividido em sete categorias, entre elas pássaros, mamíferos e paisagens.

