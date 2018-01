Concurso premia melhores fotos de pássaros ameaçados; veja

Fotógrafos de todo o mundo participaram do concurso Os pássaros mais raros do mundo.

A ideia do concurso é chamar atenção para aves que correm risco de extinção.

O objetivo do concurso era reunir o maior número de fotos das 566 espécies ameaçadas, de todas as partes do mundo.

O brasileiro Sávio Freire Brunofoi um dos premiados, na categoria "Extinto na natureza ou sob grave ameaça", com uma imagem de um pato-mergulhão.

