Concurso premia melhores fotógrafos de vida selvagem

Uma imagem que retrata um grupo de pinguins imperadores se preparando para passar por um buraco no gelo deu ao canadense Paul Nicklen o prêmio de melhor fotógrafo de vida selvagem do ano no concurso Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year.

Para captar a imagem, o canadense teve de enfrentar o frio extremo da Antártida e uma ameaça de ataque de focas. Ele esperou a passagem dos pinguins submerso e imóvel nas águas congelantes e respirando com o auxílio de um snorkel. Sua imagem recebeu o primeiro prêmio na categoria Mundos Subaquáticos e o título geral.

"Os pinguins estavam voltando do alto-mar", contou Nicklen à BBC. "Eles estavam no mar por três semanas, estavam com suas barrigas cheias e trazendo comida para seus filhotes. Eles estavam prestes a subir para o gelo", disse. "Eu estava submerso, com minhas pernas presas debaixo d'água, e os pinguins passavam por mim, pelas minhas mãos, pelas minhas costas. Incrível", comentou. Ele disse ter tirado mais de 50 mil fotos ao longo de três semanas para capturar a imagem vencedora.

O concurso, em sua 48ª edição, é organizado pelo Museu de História Natural de Londres e pela revista BBC Wildlife. Entre os premiados em outras categorias do concurso, está o brasileiro Luciano Candisani, que venceu na categoria Comportamento: Animais de Sangue-Frio com uma foto de um jacaré de tocaia nas águas rasas e turvas do Pantanal.

As melhores fotos do concurso serão expostas no Museu de História Natural de Londres a partir desta sexta-feira até março.

