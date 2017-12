Comitê da ONU para o clima anuncia autores de próximo relatório

O comitê científico das Nações Unidas sobre mudança climática divulgou a lista de 827 cientistas de todo o mundo - incluindo 25 brasileiros - que escreverão o quinto relatório internacional sobre o aquecimento global. A ONU destaca que o grupo atual aumenta a quantidade de mulheres autoras, que chega a 25% do total.

O Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (IPCC) recebeu 3.000 indicações, e os autores foram escolhidos de campos que incluem meteorologia, física, oceanografia, estatística, engenharia e economia.

O IPCC foi criticado por algumas falhas em seus relatórios anteriores. Uma revisão crítica do trabalho divulgado em 2007 está em andamento.

O quinto Relatório de Avaliação do IPCC será dividido em três partes. A primeira, a ser elaborada por 258 especialistas, tratará da base científica da mudança climática; a segunda, com 302 autores, lidará com os impactos, vulnerabilidades e estratégias de adaptação à mudança. E a terceira, com estratégias de mitigação, avaliação de riscos e incertezas, terá 267 especialistas.

As três partes serão divulgadas entre 2013 e 1014. Um resumo geral será publicado em 2014.

O IPCC diz que quase um terço dos autores vem de países em desenvolvimento, e mais de 60% deles nunca trabalharam antes com o painel.

(com Associated Press)