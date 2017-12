Comissão do Senado dos EUA aprova projeto de lei sobre clima

Reuters e Associated Press,

A Comissão de Meio Ambiente e Obras Públicas do Senado norte-americano aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei do Partido Democrata que pode exigir um corte da emissão de gases causadores do efeito estufa de 20% até 2020 em relação aos níveis de 2005.

Com um boicote dos republicanos à sessão da comissão alegando que é necessária uma análise maior da legislação, 10 democratas aprovaram o projeto de lei e um democrata, o senador Max Baucus, votou contra.

O projeto agora vai se tornar uma das várias iniciativas para se tentar combater o aquecimento global e a mudança climática nos EUA.

O senador John Kerry lidera um esforço, com alguns republicanos e a Casa Branca, para obter um acordo de compromisso, que só deve ser levado ao plenário do Senado para votação no ano que vem.

A Câmara de Representantes já havia aprovado o projeto em plenário. A senadora Barbara Boxer, presidente da comissão, vinha adiando a votação há dias, por conta do protesto dos republicanos, que exigiam mais tempo para analisar os custos que serão gerados pela medida. Ao determinar, por fim, a votação, ela afirmou que essa exigência de novas análises era "uma duplicação de esforços e desperdício de dinheiro dos contribuintes".

Outro senador democrata, Arlen Specter, disse que a votação manda uma mensagem para outros países, às vésperas da conferência sobre mudança climática prevista para Copenhague, na Dinamarca, que deverá estabelecer um novo tratado internacional de limitação de emissões.