Comissão da Baleia tenta evitar suborno em votação

Os ativistas foram barrados, mas seus apelos foram atendidos. A comissão aprovou ontem, por consenso, uma proposta da delegação britânica para aumentar a transparência. Pela medida, os países-membros deverão pagar as contribuições à CIB por meio de transferências bancárias.

Uma reportagem do jornal The Sunday Times de 2010 mostrou que o Japão, país que defende a caça e é tradicional consumidor de carne de baleia, daria dinheiro para as nações pobres pagarem a taxa anual da CIB e, dessa forma, compravam seu apoio. O Japão nega as acusações.

A medida, entretanto, pode não ser suficiente - delegados japoneses teriam oferecido pagar passagens de avião e diárias de hotel para representantes de alguns países.

Já a proposta de aumentar a participação de organizações não governamentais nas reuniões da CIB foi rejeitada. / AFRA BALAZINA e CEDÊ SILVA, ESPECIAL PARA O ESTADO, COM AGÊNCIAS