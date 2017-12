Começa cúpula entre Brasil e UE Brasil e União Europeia

A terceira cúpula que realizam a União Europeia (UE) e Brasil começou nesta terça-feira, 6, em Estocolmo com o objetivo de continuar as discussões do Grupo dos Vinte (G20) sobre a recuperação da economia global e conseguir compromissos para frear a ameaça da mudança climática.

O primeiro-ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, organiza o evento como presidente rotativo do Conselho da UE, no qual destaca a presença do chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e do presidente da Comissão Europeia (CE), o português José Manuel Durão Barroso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ministros brasileiros de Exteriores, Celso Amorim, e de Desenvolvimento, Indústria e comércio Exterior, Miguel Jorge, também assistem à reunião, junto às comissárias europeias de Relações Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, e de Comércio, Catherine Ashton.

A cúpula começou com uma reunião entre representantes da sociedade civil brasileira e europeia, que entregaram a Lula e Barroso as conclusões de sua primeira mesa-redonda realizada em julho em Bruxelas.

Então, acordaram solicitar à cúpula UE-Brasil que a atual crise econômica se transforme em uma oportunidade para reduzir as desigualdades e impulsionar o desenvolvimento sustentável.

Um grupo de ativistas do Greenpeace recebeu ao presidente brasileiro com cartazes nas quais se podia ler "Lula, você levou as Olimpíadas; agora salva o clima", e nas quais o convidavam a acudir à cúpula da ONU sobre a mudança climática que será realizada em Copenhague em dezembro.

UE e Brasil esperam adotar uma declaração conjunta na qual se comprometam a alcançar um "acordo global positivo e ambicioso" nessa conferência sobre o clima.