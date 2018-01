Com redução de habitat natural, girafa agora está ameaçada de extinção

SÃO PAULO - Em uma nova revisão da Lista Vermelha de espécies ameaçadas, elaborada pela União Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN), a girafa, o mais alto mamífero terrestre no planeta, foi considerado ameaçado de extinção.

De acordo com a organização, que divulgou o relatório nesta quinta-feira (8) durante a 13.ª Conferência da Biodiversidade da ONU, em Cancun, a espécie (Giraffa camelopardalis), antes classificada como de “preocupação menor”, passou a “vulnerável” após sofrer uma redução populacional estimada entre 36% e 40% entre 1985 a 2015.

Esta é a terceira categoria mais ameaçada, abaixo apenas de “em perigo” e “em perigo crítico”. A IUCN também classifica animais já extintos na natureza e totalmente extintos.

Se há 21 anos, a estimativa era de existirem em torno de 160 mil indivíduos na natureza, espalhados entre o sul e o leste da África, com algumas populações isoladas nas regiões oeste e central do continente, hoje são pouco mais de 97 mil, segundo cálculos da IUCN.

De acordo com a organização, as girafas vêm sofrendo com o aumento da população humana nessas regiões, em especial por causa do crescimento da caça ilegal. Mais gente também representa um aumento da perda de habitat por expansão da agricultura e de mineração e de conflitos civis, que acabam impactando a vida selvagem.

Aves. A IUCN avaliou ainda o riscos a cerca de 700 espécies de aves recém-descobertas no mundo e concluiu que 11% delas já estão ameaçadas de extinção. “Muitas espécies estão desaparecendo antes mesmo que consigamos descrevê-las”, afirmou Inger Andersen, diretora-geral da IUCN, em comunicado à imprensa.