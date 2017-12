Com câmera no bico, pelicano é flagrado pescando pela 1ª vez

A primeira pesca do pelicano Big Bird, na Tanzânia, foi registrada por uma câmera GoPro acoplada ao bico do animal. A ave foi abandonada pelo seu grupo após uma forte tempestade no país do leste da África e acolhida pela equipe de um resort.

Depois de aprender a voar, a ave foi flagrada pescando o primeiro peixe. A dificuldade era ensiná-la a fazer isso sozinha, já que a característica da espécie é sair para pescar em bandos.

O gerente do resort treinou o pelicano por vários dias, utilizando varas de pesca e levando-o ao lago dentro de um caiaque.

Veja o vídeo da pesca:

Veja o vídeo do primeiro voo do pelicano: