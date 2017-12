Colisão de robô submarino agrava vazamento de petróleo no Golfo do México

Petróleo vazou praticamente sem controle do poço explodido da British Petroleum no Golfo do México nesta quarta-feira, 23, depois que uma colisão envolvendo um robô submarino danificou o sistema que vinha sendo usado para coletar parte do óleo que transborda para o oceano, no pior vazamento da história dos Estados unidos.

Enquanto a BP lutava para reativar a operação de coleta do óleo, o governo dos EUA informou que imporá uma proibição mais flexível á perfuração de petróleo em águas profundas, depois que um juiz federal derrubou a moratória inicial, considerada excessivamente ampla.

Depois de conseguir retirar do oceano uma quantidade recorde de petróleo na terça-feira, a BP sofreu um revés quando o robô submarino colidiu com a tampa de contenção que dirige o óleo para um navio.

O almirante da Guarda Costeira Thad Allen disse a jornalistas que o sistema de coleta poderá voltar a funcionar depois de passar por uma verificação de segurança.

Ele disse que a colisão não havia deixado o vazamento totalmente descontrolado. Parte do petróleo ainda está sendo queimada na superfície.

A tampa foi instalada em 3 de junho, e capturou 16.600 barris na terça-feira, de acordo com a BP.

Uma operação separada de queima, que havia coletado 10.500 barris, ainda funciona. Uma equipe de cientistas estima que o vazamento derrama de 35.000 a 60.000 barris ao dia.