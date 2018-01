Código Florestal: Alckmin diz ser contra anistia a desmatadores

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin (PSDB) posicionou-se hoje (25) contra qualquer tipo de anistia a produtores que desmataram áreas de preservação ambiental até 2008. A medida foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados na votação da reforma do Código Florestal. "Não sou favorável a nenhum tipo de anistia. Acho que não cabe nenhum tipo de anistia", disse o governador, após participar do BIOSforum, evento que reuniu governadores e empresários no Jockey Club de São Paulo para discutir desenvolvimento sustentável no País.

Alckmin defendeu ainda que as regras gerais sobre meio ambiente sejam nacionais, mas disse que não vê problema em haver algum tipo de autonomia estadual. "No que depender do Estado de São Paulo, vamos trabalhar pela sustentabilidade", disse. "Não vejo nenhum tipo de incompatibilidade entre atrair investimentos e ter crescimento e respeito ao meio ambiente."

